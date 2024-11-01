Un lince ibérico jugando con su presa: el público elige al ganador del "Wildlife Photographer of the Year 2026".  

Un juguetón lince ibérico de Ciudad Real es el protagonista de la fotografía ganadora del galardón del público de los Premios al Fotógrafo de Vida Salvaje del Año 2026 (Wildlife Photographer of the Year), que entrega cada año el Museo de Historia Natural de Londres. Con el título 'Roedor volador', la instantánea tomada por el fotógrafo austriaco Josef Stefan ha sido la vencedora en una edición con un récord de participantes, con más de 85.000 votos. Además de la fotografía vencedora, otras cuatro imágenes han sido “altamente elogiadas”...