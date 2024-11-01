edición general
Líderes europeos comienzan a levantar la voz tras el último desprecio de Trump mientras Von der Leyen guarda silencio

Cada vez son más los líderes europeos que están alzando la voz contra las amenazas e insultos de Donald Trump hacia la Unión Europea. Aunque sea con la boca pequeña, el plan de la Casa Blanca de impulsar a la extrema derecha europea, cosa que supone una injerencia política en toda regla, ha provocado la reacción de líderes como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro polaco, Donald Tusk, y de diplomáticos de Estados miembros.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Cuántos desprecios lleva Trump a los líderes europeos en un año??
K
#5 soberao *
#1 Empezó hablando de que iban a invadir Groelandia directamente, yendo en contra de uno de los países más alineados con EE.UU en Europa, cuando Dinamarca por ejemplo ayudó a EE.UU a espiar a Ángela Merkel a través de los servicios secretos de su país.
K
cocolisto #2 cocolisto
Después de cientos de desprecios ahora se hacen los ofendiditos.Trump es un personaje sarnoso pero "nuestros"dirigentes no son mejores.Un puñado de bocazas sin nada válido o esperanzador que decir a sus ciudadanos.
K
homevideo92 #8 homevideo92
Lo peor, el silencio de Von der Leyen
K
pitercio #4 pitercio
Frauden Lying está ahí al servicio de quien le paga o la puede hundir.
K
#9 unocualquierax *
#3 #4
"Servil" hacia "quien le paga o la pueda hundir". Exacto, los tienen a todos controlados : a unos comprándolos y a otros cogidos por los huevos gracias al espionaje con pegasus. Información que los destrozaría, en manos del Mosad y la CIA.
Todos bien calladitos y a obedecer.
K
colipan #3 colipan
Hay algún ejemplo mayor de ser un servil que esta UE ? Creo que no.
K
Javi_Pina #7 Javi_Pina
Aranceles recíprocos ya!
K

