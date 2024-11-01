Líderes europeos comienzan a levantar la voz tras el último desprecio de Trump mientras Von der Leyen guarda silencio

Cada vez son más los líderes europeos que están alzando la voz contra las amenazas e insultos de Donald Trump hacia la Unión Europea. Aunque sea con la boca pequeña, el plan de la Casa Blanca de impulsar a la extrema derecha europea, cosa que supone una injerencia política en toda regla, ha provocado la reacción de líderes como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro polaco, Donald Tusk, y de diplomáticos de Estados miembros.