edición general
10 meneos
34 clics
El líder supremo de Irán, Jamenei, y el presidente Pezeshkian fueron blanco de un ataque de Israel, según un oficial israelí [EN]

El líder supremo de Irán, Jamenei, y el presidente Pezeshkian fueron blanco de un ataque de Israel, según un oficial israelí [EN]

Varios comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán y funcionarios políticos murieron en una serie de ataques estadounidenses e israelíes el sábado, dijo a Reuters una fuente iraní cercana al establishment del país.

| etiquetas: irán , eeuu , israel
8 2 0 K 119 actualidad
8 comentarios
8 2 0 K 119 actualidad
#1 Pitchford
Las negociaciones con EEUU e Israel sólo sirven para identificar mejor donde están los objetivos del siguiente ataque...
5 K 82
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
#1 Podria ser cierto de no ser porque las negociaciones entre Iran y EEUU fueron en Ginebra.

"Estados Unidos e Irán han abierto este jueves en Ginebra la tercera ronda de negociaciones en apenas cuatro semanas con una jornada marcada por largas horas de intercambio y una pausa estratégica a mitad del día."

www.rtve.es/noticias/20260226/mundo-contiene-respiracion-iran-eeuu-neg
1 K 28
#5 soberao
#2 Israel asesinó a los mediadores palestinos en Qatar. La diferencia aquí es que en Suiza no tiene que ser tan fácil tener mercenarios y bombardear barrios residenciales: edition.cnn.com/2025/09/11/middleeast/israel-military-operation-hamas-
1 K 18
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#5 Deberias darle una vuelta a ese razonamiento...

Sospechas de "Eliminaciones Silenciosas"
Existen casos donde, aunque no hay pruebas judiciales definitivas, la inteligencia y prensa europea han señalado la "mano de Israel":

Londres (2000-2010): Se han reportado muertes sospechosas de informantes o figuras vinculadas a grupos militantes en hoteles de Londres que el MI5 investigó como posibles operaciones de servicios extranjeros.
0 K 15
platypu #8 platypu
No adelantemos celebraciones
2 K 38
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Buena noticia. A ver si se confirma.
1 K 23
#4 euquesei
#3 Solo los necios se alegran del asesinato
2 K 34
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#4 pues depende del asesinato. Solo los necios no distinguen entre asesinatos.
2 K 33

menéame