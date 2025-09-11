Varios comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán y funcionarios políticos murieron en una serie de ataques estadounidenses e israelíes el sábado, dijo a Reuters una fuente iraní cercana al establishment del país.
"Estados Unidos e Irán han abierto este jueves en Ginebra la tercera ronda de negociaciones en apenas cuatro semanas con una jornada marcada por largas horas de intercambio y una pausa estratégica a mitad del día."
Sospechas de "Eliminaciones Silenciosas"
Existen casos donde, aunque no hay pruebas judiciales definitivas, la inteligencia y prensa europea han señalado la "mano de Israel":
Londres (2000-2010): Se han reportado muertes sospechosas de informantes o figuras vinculadas a grupos militantes en hoteles de Londres que el MI5 investigó como posibles operaciones de servicios extranjeros.