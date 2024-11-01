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El líder de la oposición taiwanesa se reunirá con Xi, en una prueba de habilidad diplomática (EN)

El líder de la oposición taiwanesa se reunirá con Xi, en una prueba de habilidad diplomática (EN)

Cuando la líder de la oposición taiwanesa, Cheng Li-wun, se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín a finales de esta semana, la opinión pública taiwanesa seguirá de cerca cómo abordan ambos líderes el controvertido estatus político de Taiwán, en un momento decisivo para la carrera política de Cheng.

| etiquetas: china , taiwán
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14 comentarios
10 1 1 K 119 actualidad
Comentarios destacados:    
jm22381 #9 jm22381
#7 Necesitaría de una reforma constitucional pero oye aquí nos dijeron que era complicadísimo y para pagar la deuda en la crisis lo solucionaron en 2 tardes.
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Alakrán_ #13 Alakrán_
#9 Para tú información, la Constitución tiene distintas partes, que requieren distintas exigencias para ser modificadas.
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Tkachenko #1 Tkachenko
A los EEUU se le desmonta todo el circo xD
x.com/Eng_china5/status/2041413418188738638?s=20
1 K 33
azathothruna #3 azathothruna
#1 Solo recordar a la muchachada que el Kuomintang es el partido de Chang kai shek :shit: xD :troll:
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EsUnaPreguntaRetórica #10 EsUnaPreguntaRetórica
#3 Tanto ellos como los comunistas del continente coinciden en querer la unificación.
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security_incident #11 security_incident *
#3 No es tan extraño. El KMT siempre ha defendido la idea de una única China (es el puto partido nacionalista chino, es lo que significa Kuomintang), lo que pasa que querían controlar ellos el cotarro. Visto que la linde se ha acabado es lo más lógico del mundo volver al corral. Chinos y taiwaneses no dejan de ser chinos. Gente normalmente muy pragmática
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Alakrán_ #8 Alakrán_
#1 Que no está en el gobierno. No te emociones tanto.
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cosmonauta #12 cosmonauta *
#1 Normal, siendo pro china. ¿Cual es la noticia?

No me digas que también pro xinxinpin. Hay que joderse!
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eltoloco #5 eltoloco
#4 si en algún momento eso estuviese mínimamente cerca de ocurrir, no te quepa la menor duda de que la CIA va a hacer una campaña mediática para impedirlo a toda costa, y si hace falta "suicidan" a quien sea, o incluso mandan a un chalado para que le pegue un tiro como a Charlie Kirk.
1 K 31
azathothruna #6 azathothruna
#5 No pueden ni hacer un Kennedy al Zanahorio, van a hacer eso.
Ademas, te crees que el MSS son como los venezolanos?
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azathothruna #2 azathothruna
Me doleria las costillas de risa si en Taiwan hay golpe de estado para reunificarse con China continental.
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jm22381 #4 jm22381
#2 No hace falta. En Taiwan hay partidos políticos legalizados que abogan por la reunificación, incluso de maneras distintas. Basta que ganen las elecciones. Igual que aquí tenemos partidos republicanos como el PSOE bueno como el que sea :troll:
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Alakrán_ #7 Alakrán_
#4 Me imagino que la reunificación con China o la independencia está por encima de la potestad del gobierno de turno.
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cosmonauta #14 cosmonauta
#4 Eso de la democracia está muy poco valorado entre estos lacayos.
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menéame