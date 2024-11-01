El líder de la oposición taiwanesa se reunirá con Xi, en una prueba de habilidad diplomática (EN)

Cuando la líder de la oposición taiwanesa, Cheng Li-wun, se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín a finales de esta semana, la opinión pública taiwanesa seguirá de cerca cómo abordan ambos líderes el controvertido estatus político de Taiwán, en un momento decisivo para la carrera política de Cheng.