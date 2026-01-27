edición general
La líder interina de Venezuela dice que “ya está harta” de las órdenes de EE. UU. en un ataque contra Trump

El presidente de EE. UU. dijo que Rodríguez estaría cumpliendo con las exigencias de Washington tras la captura de Nicolás Maduro

SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Hartísima, ya se nota...
2
PaulDurden #1 PaulDurden
A este paso, otra que va a pertenecer en breve al famosísimo "Cartel de los soles"....
1
Alakrán_ #2 Alakrán_
Pobre dictadora, si tuviera un poco de dignidad no estaría usurpando la voluntad de los venezolanos. Pero como no la tiene, se ha demostrado una perrita sumisa ante Trump.

Esto se resolvería con un gobierno legítimo.
1
#3 Meinhard
#2 Ahora mismo da igual a quien pongas, el resultado será el mismo.
0
Alakrán_ #11 Alakrán_
#3 Cambia que sería un presidente legítimo y una tirana.
0
PaulDurden #6 PaulDurden
#2 SSssshhhh Que ya no es una dictadura, ahora es un gobierno chachi... xD
0
Alakrán_ #10 Alakrán_
#6 #9 Si vosotros le daís esa potestad a Trump. Allá ustedes, no es mi caso.
0
PaulDurden #12 PaulDurden
#10 Y pq me metes a mí en la ecuación? Ni que votará yo en yankilandia ajajajaj
0
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#2 No puede pensar en ello, está contando los billetes
Por supuesto yuanes, no dólares :troll:
0
eltxoa #9 eltxoa
#2 Como va a ser dictadora si ha sido designada en su puesto por el mismo emperador de américa
0
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
postureo tipico de una traitora, claro todo esto va para los venezolanos que despues de tantos años tienen el nivel que tienen y quizas les "cuele" pero que recuerde, Roma no paga traidores, a ver si al final envidiara el futuro del infame maduro.
1
BlackDog #8 BlackDog *
Se habrá enfadado porque le han congelado las cuentas bancarias que tenia en Suiza www.elmundo.es/internacional/2026/01/27/6979036be85eceaf148b4576.html
0

