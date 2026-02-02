edición general
Libro de microrrelatos #FuturoImperfecto

En relación a nuestro concurso semanal de microrrelatos vamos publicar un libro titulado #FuturoImperfecto. Este será el tema de las ocho próximas semanas y, además de los ganadores, incluiremos otros que seleccionaremos de entre los mejores. Los microrrelatos tendrán como tema ese futuro que ya es presente como el que aparece en series como Black Mirror. Los ganadores semanales seguirán recibiendo el cupón de 50€ y a todos los que participen, sean seleccionados o no, se les enviará el libro de forma gratuita. Os animo a todos a participar.

ContinuumST #4 ContinuumST
#0 ¿Microrrelato de cuántas palabras máximo?
#1 Tensk
#0 Échale un vistazo al enlace patrocinado que han enviado después. Igual os deberíais poner de acuerdo.
imparsifal #2 imparsifal
#1 Son cosas diferentes mal planteadas. @Horas informa para el sub y yo para la comunidad. Tenemos que pensar como hacerlo mejor. Gracias
#3 Tensk
#2 Desconozco por qué son diferentes si acaban apareciendo en pendientes del general. Entiendo que el de Horas es el que debería estar porque, imagino, como patrocinado ya sale en general.

Pero vosotros sabréis.
