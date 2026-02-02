Libro de microrrelatos #FuturoImperfecto

En relación a nuestro concurso semanal de microrrelatos vamos publicar un libro titulado #FuturoImperfecto
. Este será el tema de las ocho próximas semanas y, además de los ganadores, incluiremos otros que seleccionaremos de entre los mejores. Los microrrelatos tendrán como tema ese futuro que ya es presente como el que aparece en series como Black Mirror. Los ganadores semanales seguirán recibiendo el cupón de 50€ y a todos los que participen, sean seleccionados o no, se les enviará el libro de forma gratuita. Os animo a todos a participar.
Pero vosotros sabréis.