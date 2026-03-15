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El libro que marcó para siempre a Jack London, el escritor mejor pagado del mundo

El libro que marcó para siempre a Jack London, el escritor mejor pagado del mundo

London nació en 1876, en San Francisco, y falleció a los 40 años, pero su muerte temprana no evitó que su identidad, lenguaje y corriente de pensamiento impactaran e inspiraran a lo largo de los años a autores de todo el mundo. A lo largo de su vida, llevó a cabo muchos proyectos y una de sus obras más exitosas –Colmillo Blanco– ha sido adaptada al cine en numerosas ocasiones. Además de escribir, a London también le encantaba leer. Callejo relata que este escritor era un "lector compulsivo" y siempre que podía iba a la biblioteca de su ciudad.

| etiquetas: literatura , eeuu , london , critica , cultura
7 1 0 K 93 cultura
1 comentarios
7 1 0 K 93 cultura
#1 Cuchifrito *
Recuerdo que de chaval tenía en casa una versión de Colmillo Blanco en formato comic, me lo leí un buen puñado de veces.
Edit. Esta era:

www.revisteriaponchito.com/joyasliterariasjuveniles/256/
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