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$Libra: un documento en el teléfono de Novelli revela un acuerdo por 5 millones de dólares por el apoyo de Milei

En el peritaje del teléfono del trader encontraron un borrador de un acuerdo en el que parte de lo que se negocia es el apoyo del mandatario ultraderechista a Hayden Davis.

| etiquetas: hayden davis , milei , novelli , libra , criptomoneda
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