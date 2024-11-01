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Libia afirma que buque ruso a la deriva fue trasladado a aguas internacionales

Libia afirma que buque ruso a la deriva fue trasladado a aguas internacionales

Arctic Metagaz, que llevaba tiempo a la deriva frente a sus costas, fue remolcado hacia aguas internacionales, con la Corporación Nacional de Petróleo (NOC) encargada de supervisar su descarga. El ministro de Transporte de Libia, Mohammed al-Shuhubi, señaló que, por instrucciones del primer ministro Abdulhamid Dbeibah, se conformó una unidad de crisis encargada de monitorear el navío ruso abandonado en el Mediterráneo.

| etiquetas: arctic metagaz , gasero , libia , malta , rusia
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2 comentarios
3 0 0 K 37 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta
¿Alguien va a ir a rescatar, hundir o hacer lo que sea con ese barco?
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emmett_brown #2 emmett_brown
#1 Si se hunde en aguas internacionales ya no contamina.

Y si quiere bolsa de plástico son 0.10€.
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menéame