Libia afirma que buque ruso a la deriva fue trasladado a aguas internacionales

Arctic Metagaz, que llevaba tiempo a la deriva frente a sus costas, fue remolcado hacia aguas internacionales, con la Corporación Nacional de Petróleo (NOC) encargada de supervisar su descarga. El ministro de Transporte de Libia, Mohammed al-Shuhubi, señaló que, por instrucciones del primer ministro Abdulhamid Dbeibah, se conformó una unidad de crisis encargada de monitorear el navío ruso abandonado en el Mediterráneo.