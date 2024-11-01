edición general
La 'libertad religiosa' y los catorce errores de la izquierda occidental

La 'libertad religiosa' y los catorce errores de la izquierda occidental

Una izquierda desnortada, que ha perdido sus principios fundacionales, que es la defensa de los oprimidos de todo el mundo y su protección de las Santas Alianzas de las fuerzas capitalistas, cualquiera que sea su disfraz y bandera. La izquierda, que ha dejado de luchar contra el capitalismo, el origen del fascismo, para volcarse contra sus excesos, como el neoliberalismo, también ha aparcado la lucha en favor de los explotados subrayando sus identidades secundarias y personales.

Leon_Bocanegra
Llegará el día en que alguien nos cuente los errores de la derecha?
Llevo aquí un año y no se los artículos que habré leído ya sobre los errores de la izquierda. Lo equivocada que está la izquierda. Lo que hace mal la izquierda y la falta de autocrítica de la izquierda.
Pero oye, de lo que hace mal la derecha lo único que podemos leer son las opiniones de los meneantes.
7
sotillo
#1 Yo es que flipo con estas cosas
¿Estás a favor de la sanidad pública, de una educación pública de calidad, de una protección social y de unos derechos de los trabajadores con salarios dignos y condiciones laborales adecuadas? Solo con esto y si dices si ¿Qué cojones haces votando a la derecha? Y preguntaría, dime una sola cosa que creas que la derecha va a hacer por ti. De lo que han hecho no pregunto por qué no hay ninguna
2
Soviet33
#1 Acaso crees que la derecha lo hace mal? todo lo contrario, lo hacen de maravilla para lograr sus propios intereses. Y si cometiesen errores, no convendria hablar de ellos, para que no los corrijan. Que si, ya sabemos que se critica mucho a la izquierda desde la propia izquierda, pero es que hay motivos de sobra, y por muchas criticas que haya no se corrigen esos errores, ya que hay mucho interes de por medio, mucha gente viviendo de ello
0
Doisneau
#1 Lo que hace mal la derecha ya lo tienes inundando la portada dia si, dia tambien, asi que no entiendo tu comentario :-P
0
Leon_Bocanegra
#5 #8 No me refiero a eso y creo que la mayoría de los que me han contestado lo han entendido perfectamente.
2
Eukherio
#10 Pero es que yo creo que la derecha ha conseguido una identidad a base de no hacer autocrítica. En su momento a la izquierda le ayudó todo el tema de la superioridad moral y el intentar revisar los errores, pero ahora ya es todo un poco autoparódico.
0
Triborato
#1 lo que pasa es que desde la izquierda tenemos envidia de referentes ideológicos de derechas, de lejos mucho más reflexivos y profundos que los de izquierdas, como son por ejemplo José María Aznar, Santiago Abascal o Felipe González.
Cualquiera de ellos probablemente te diría que el gran error de las derechas ha sido no haber señalado antes la falta de autocrítica de la izquierda.
1
Eukherio
#1 A ver, que en la derecha actual tú puedes ser terraplanista, machista, neoliberal, ultraconservador, antivacunas, racista, homófobo, taurino, etc. y no te va a pasar absolutamente nada. Algo habrán hecho bien cuando ya todos sus votantes asumen sin problemas que el novio de Ayuso puede ser un timador, Milei puede andar metiéndose en las criptoestafas que le salen de la polla y Trump puede usar su presidencia para revitalizar sus negocios. Es que los cabrones hasta pueden decir que son mucho más inclusivos.
0
Enésimo_strike
#1 cierto, en público nunca, pero nunca jamás, se habla de los errores, desmanes, xenofobia, racismo, “nostalgia de tiempos de extrema placidez”, corruptelas, lgtbfobia, venidlas de patria, “puestas de culo” y mafiosidades varias a la que nos tiene acostumbradas la derecha patria. Y por supuesto, si es que algún día llegasen a publicarlo, seguro que no llegaría a portada de esta nuestra web.
0
malditopendejo
#9 igual es que los medios de comunicación son TODOS de derechas.
0
Nihil_1337
#1 ¿Y para que quieres que te los cuenten? Gobierna la derecha, sube la extrema derecha a nivel global y la izquierda está retrocediendo en todos sitios. Que cojones de artículo de los errores de la derecha quieres, si lo están haciendo de puta madre. Lee y a ver si permea algo... :wall:
0
Leon_Bocanegra
#13 claro, el problema es que yo no leo . Leeré más a ver si así deja de subir la extrema derecha.
Quiza el problema es que los que votan a la extrema derecha son los que tienen que leer algo más. A ver si les permea algo.
1
Priorat
#1 La autoflagelación es algo típicamente de izquierdas.
0
Raziel_2
El gran problema de la izquierda es que solo se le piden responsabilidades al politico de turno y a un ente denominado de tal forma.

Lo de mirarse al espejo y preguntarse que cojones está haciendo uno con su vida, además de culpar a los demás de su mal desempeño y falta de compromiso social, no.

¿Porque triunfa la derecha?
Porque es más fácil odiar a quien ellos te digan que son los culpables y creer que asi se va a solucionar todo por arte de magia, que mover los cojones y averiguar por que mierda hemos llegado a esta situacion para poder ponerle fin.
1
pedromoralesnn_62a8fccf7
Creo que la izquierda tiene una manía al cristiano, y es nuestra herencia queramos o no
0
Andreham
#6 No, eso es una gilipollez.

Lo de la manía; lo de la "herencia" también pero menos. También es nuestra herencia los sacrificios a Baal de los cartagineses y las Vestales romanas y ninguna se aplica a día de hoy.
0
Asimismov
#6 la izquierda no tiene ninguna manía al cristiano, tienen manía a la jerarquía católica, por sus privilegios, sus subvenciones y en concreto por su falta de responabilidad absoluta o irresponsabilidad, material, física, social, moral, dialéctica y económica.
0
indi11
#6 no sé si has leído el artículo pero le da bastantes palos al islam. Que de hecho con la tontería, en vez de menos religiones en las escuelas públicas, cada vez meten más con tal de que el papado no pierda influencia..
0

