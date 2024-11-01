La 'libertad religiosa' y los catorce errores de la izquierda occidental

Una izquierda desnortada, que ha perdido sus principios fundacionales, que es la defensa de los oprimidos de todo el mundo y su protección de las Santas Alianzas de las fuerzas capitalistas, cualquiera que sea su disfraz y bandera. La izquierda, que ha dejado de luchar contra el capitalismo, el origen del fascismo, para volcarse contra sus excesos, como el neoliberalismo, también ha aparcado la lucha en favor de los explotados subrayando sus identidades secundarias y personales.
| etiquetas: religión , fascismo , errores , izquierda , libertad , capitalismo
Llevo aquí un año y no se los artículos que habré leído ya sobre los errores de la izquierda. Lo equivocada que está la izquierda. Lo que hace mal la izquierda y la falta de autocrítica de la izquierda.
Pero oye, de lo que hace mal la derecha lo único que podemos leer son las opiniones de los meneantes.
¿Estás a favor de la sanidad pública, de una educación pública de calidad, de una protección social y de unos derechos de los trabajadores con salarios dignos y condiciones laborales adecuadas? Solo con esto y si dices si ¿Qué cojones haces votando a la derecha? Y preguntaría, dime una sola cosa que creas que la derecha va a hacer por ti. De lo que han hecho no pregunto por qué no hay ninguna
Cualquiera de ellos probablemente te diría que el gran error de las derechas ha sido no haber señalado antes la falta de autocrítica de la izquierda.
Quiza el problema es que los que votan a la extrema derecha son los que tienen que leer algo más. A ver si les permea algo.
Lo de mirarse al espejo y preguntarse que cojones está haciendo uno con su vida, además de culpar a los demás de su mal desempeño y falta de compromiso social, no.
¿Porque triunfa la derecha?
Porque es más fácil odiar a quien ellos te digan que son los culpables y creer que asi se va a solucionar todo por arte de magia, que mover los cojones y averiguar por que mierda hemos llegado a esta situacion para poder ponerle fin.
Lo de la manía; lo de la "herencia" también pero menos. También es nuestra herencia los sacrificios a Baal de los cartagineses y las Vestales romanas y ninguna se aplica a día de hoy.