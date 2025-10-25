Liberan a la osezna Alba en la Cordillera Cantábrica tras una aclimatación de seis meses en dos centros de recuperación

La cría de oso pardo cantábrico ha sido puesta en libertad en una zona poco poblada y con abundante alimento. La osezna Alba, recatada en Teverga (Asturias) el pasado abril, ha sido liberada en un hábitat adecuado de la Cordillera Cantábrica tras completar su periodo de aclimatación de seis meses en los centros de recuperación de Villaescusa (Cantabria) y Valsemana (Castilla y León). La cría de oso pardo cantábrico ha sido puesta en libertad en un hábitat propicio para su desarrollo, una zona poco poblada y con abundante alimento..........
| etiquetas: osezna , alba , liberada , cordillera cantabrica , tras aclimatación