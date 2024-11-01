edición general
Liberan a cuatro personas inmigrantes en O Porriño "esclavizados" para construir pisos turísticos

La Guardia Civil ha desmantelado una trama que prácticamente esclavizaba a personas para la construcción de pisos turísticos. Y lo hacía, además, aprovechándose de la situación irregular de las víctimas. Su jornada laboral comenzaba a las 08:00 horas y no terminaba hasta las 21:00 horas, con solamente una hora de descanso para comer. Debían vivir en el propio bajo a reformar, un espacio sin ningún tipo de condiciones higiénicas, sin cuarto de baño y teniendo un simple grifo con agua, un colchón y dos sofás. Estas personas llevaban sufriendo...

6 comentarios
mono
Ahora en la carcel estarán mucho más cómodos esos empresarios
0 K 11
Pepepistolas
#3 dudo mucho que la pisen.
0 K 7
oscarcr80
Sin demanda no hay explotacion.

Perdon, creia que era otro tipo de explotacion.
Los turistas pueden seguir siendo complices de explotacion laboral.
0 K 8
bacilo
Media jornada. 12 horas netas de trabajo.
0 K 7
Khanbaliq
¿Por qué pone esclavizados entre paréntesis cuando estaban esclavizados de verdad?
0 K 7
johel
#2 Porque los terminos de la neolengua "sin libertadismo" y "derechos acotados" aun no han calado entre la poblacion.
0 K 11

