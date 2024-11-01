Liberan a cuatro personas inmigrantes en O Porriño "esclavizados" para construir pisos turísticos

La Guardia Civil ha desmantelado una trama que prácticamente esclavizaba a personas para la construcción de pisos turísticos. Y lo hacía, además, aprovechándose de la situación irregular de las víctimas. Su jornada laboral comenzaba a las 08:00 horas y no terminaba hasta las 21:00 horas, con solamente una hora de descanso para comer. Debían vivir en el propio bajo a reformar, un espacio sin ningún tipo de condiciones higiénicas, sin cuarto de baño y teniendo un simple grifo con agua, un colchón y dos sofás. Estas personas llevaban sufriendo...