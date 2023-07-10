Liberadas 45 personas explotadas en la recogida de mandarinas en Dos Hermanas

La Policía Nacional, con la «Operación Naranjal», ha liberado en Dos Hermanas a 45 ciudadanos extranjeros que estaban siendo explotados laboralmente en las labores de recolección de mandarinas sin contrato, sin permiso de residencia ni de trabajo y sin estar dados de alta en el sistema de la Seguridad Social. Las víctimas figuraban vinculadas a números de identificación de extranjero (NIE) que no se correspondían con su filiación real. En realidad, esos documentos pertenecían a otros ciudadanos extranjeros que habían sido dados de alta de...
| etiquetas: operación naranjal , explotación laboral , mandarina , dos hermanas
Es una mafia que se aprovecha de doble manera, a unos los da de alta para que después cobren el subsidio y a otros los ponen a trabajar y cobran de todos.
Si va un inspector de trabajo ve que hay 40 trabajando y hay dados de alta 40, sin saber que son personas distintas.
www.lamarea.com/2023/07/10/las-empresas-vinculadas-a-la-casa-de-alba-r
Como si eso les importara...
No tener permiso de residencia ni de trabajo no forma parte de ser explotado. Lo otro, o sea, no tener contrato ni estar dado de alta en la SS, sí.