Liberadas 45 personas explotadas en la recogida de mandarinas en Dos Hermanas

La Policía Nacional, con la «Operación Naranjal», ha liberado en Dos Hermanas a 45 ciudadanos extranjeros que estaban siendo explotados laboralmente en las labores de recolección de mandarinas sin contrato, sin permiso de residencia ni de trabajo y sin estar dados de alta en el sistema de la Seguridad Social. Las víctimas figuraban vinculadas a números de identificación de extranjero (NIE) que no se correspondían con su filiación real. En realidad, esos documentos pertenecían a otros ciudadanos extranjeros que habían sido dados de alta de...