Liberadas 45 personas explotadas en la recogida de mandarinas en Dos Hermanas

La Policía Nacional, con la «Operación Naranjal», ha liberado en Dos Hermanas a 45 ciudadanos extranjeros que estaban siendo explotados laboralmente en las labores de recolección de mandarinas sin contrato, sin permiso de residencia ni de trabajo y sin estar dados de alta en el sistema de la Seguridad Social. Las víctimas figuraban vinculadas a números de identificación de extranjero (NIE) que no se correspondían con su filiación real. En realidad, esos documentos pertenecían a otros ciudadanos extranjeros que habían sido dados de alta de...

| etiquetas: operación naranjal , explotación laboral , mandarina , dos hermanas
Uge1966 #1 Uge1966
Y por eso no quieren algunos que los inmigrantes sin papeles tengan papeles... :clap:
vicvic #19 vicvic *
#1 La mayoria de las personas que están en contra de la regularización no quieren eso, quieren que quien está sin papeles sea expulsado. Yo personalmente no quiero que nadie sea explotado, y tampoco quiero que entren personas que no hayan cumplido los requisitos para ello, la ley ha de ser igual para todos, y sino que quiten los requisitos para todo, porque siempre gastamos tiempo, dinero y esfuerzo para hacer las cosas bien los mismos .
#20 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 #2 #3 En realidad, esos documentos pertenecían a otros ciudadanos extranjeros que si habían sido dados de alta de forma fraudulenta, sin que estuvieran desempeñando la actividad laboral.

Es una mafia que se aprovecha de doble manera, a unos los da de alta para que después cobren el subsidio y a otros los ponen a trabajar y cobran de todos.

Si va un inspector de trabajo ve que hay 40 trabajando y hay dados de alta 40, sin saber que son personas distintas.
MoñecoTeDrapo #21 MoñecoTeDrapo *
#20 Tiene pinta de mafia organizada, no digo lo contrario.
Chinchorro #3 Chinchorro
Seguro que había cuarenta y cinco españolazos de bien suplicando por recoger mandarinas y estos malditos inmigrantes les han robado el trabajo!! Inyustisia!
sotillo #6 sotillo
#3 No me lo cuentes, todos agricultores de Vox demandando libertad y Sánchez hijo de puta
Chinchorro #7 Chinchorro
#6 Este fin de semana tienen tractorada en Madrid para llorar porque no les dejan explotar moritos.
josde #12 josde
#7 Pues al precio que se va poner el gasoil y lo que gastan esos bichos, alguno ademas de hacer el gilipollas se va a la ruina.
Chinchorro #14 Chinchorro
#12 A ver, lo de la tractorada era una coña, obvio. Además, los que sacan los tractores de manifestación con las banderitas de España tienen el riñón bien forrado de las ayudas europeas que le esquilman a los que de verdad las necesitan; mírese la casa de Alba y lo que cobra de ayudas a la agricultura.
www.lamarea.com/2023/07/10/las-empresas-vinculadas-a-la-casa-de-alba-r
josde #16 josde
#14 No te creas en CYL ya esta programa otra antes de las elecciones regionales
Chinchorro #18 Chinchorro
#17 Pero irán a Bruselas, que es la UE la que ha firmado. A Madrid a qué van?
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
Que hacen aquí sin permiso de residencia ni de trabajo?
Alakrán_ #8 Alakrán_
Habría que prohibir el trabajo ¿O aquí ese argumento no vale?
josde #13 josde
#8 Si, ser todos como Abascal.
#5 laruladelnorte
Además de la ausencia de contrato y cobertura social, las condiciones en las que realizaban la recogida de mandarinas no cumplían con las medidas mínimas de seguridad, lo que incrementaba el riesgo para su integridad física.

Como si eso les importara...
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
"estaban siendo explotados laboralmente en las labores de recolección de mandarinas sin contrato, sin permiso de residencia ni de trabajo y sin estar dados de alta en el sistema de la Seguridad Social."
No tener permiso de residencia ni de trabajo no forma parte de ser explotado. Lo otro, o sea, no tener contrato ni estar dado de alta en la SS, sí.
josde #9 josde
#2 Los típicos empresaurios que campan por España, luego mucha banderita y pulsera y son unos traficantes de personas.
#10 Zaabo
#2 Artículos 311 y 312 del Código penal, Título XV (Delitos contra los derechos de los trabajadores): "Ocupar ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo (...) en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual", entre otros, ergo sí es explotación laboral.
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo *
#10 no digo que sea legal, que no lo es y es delito, digo que eso no es explotación laboral. Lo es tenerlos sin contrato ni alta y en condiciones abusivas por dos duros.
#4 soberao
(off-topic) La foto de la noticia es de un olivar aunque los tenían explotados cogiendo mandarinas.
