Líbano: El padre Pierre El Raii, párroco de Qlayaa, muere en un bombardeo

El padre Toufic Bou Merhi, franciscano de la Custodia de Tierra Santa y párroco de los Latinos en Tiro y Deirmimas, comunicó la trágica noticia a los medios vaticanos. Un primer ataque había alcanzado una casa en su barrio, en las montañas del sur del país, y el padre Pierre había acudido a socorrer a un feligrés herido. En un ataque posterior, el sacerdote también resultó herido, "pero no sobrevivió". La comunidad está profundamente afligida.

3 comentarios
#1 soberao
Esta gente van a lo Gaza, bombazo y no puede quedar un edificio en pie. Quien se pueda ir que lo haga ya porque esta gente viene a demolerlo todo para empezar a vender parcelas para nuevos colonos y todo con el consentimiento de EE.UU y la UE de Von der Leyen.
vicus. #3 vicus.
Ya están tardando los Abogados Cristianos en condenar este asesinato cobarde.
#2 IsraelEstadoGenocida
Dios así lo ha querido... o alguna mierda de estas para justificar otro asesinato más.
