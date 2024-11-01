Líbano: El padre Pierre El Raii, párroco de Qlayaa, muere en un bombardeo

El padre Toufic Bou Merhi, franciscano de la Custodia de Tierra Santa y párroco de los Latinos en Tiro y Deirmimas, comunicó la trágica noticia a los medios vaticanos. Un primer ataque había alcanzado una casa en su barrio, en las montañas del sur del país, y el padre Pierre había acudido a socorrer a un feligrés herido. En un ataque posterior, el sacerdote también resultó herido, "pero no sobrevivió". La comunidad está profundamente afligida.