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La ley de Voorhees: para qué sirve el semáforo y por qué el coche lento que has adelantado llega igual que tú

La ley de Voorhees: para qué sirve el semáforo y por qué el coche lento que has adelantado llega igual que tú

Un nuevo estudio matemático explica la sensación frustrante de adelantar a un y coche y que minutos después aparezca por el retrovisor y para qué sirve el semáforo en este caso.

| etiquetas: semáforo , matemáticas , circulación vial
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2 comentarios
4 1 1 K 35 ciencia
EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica *
@admin @eirene se ha colado un spammer de porqueviajar.com con unas cuantas cuentas diferentes:
@Regalote @Istare @Xiretsa @Calotillo @Zapatote @Rolfi
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#2 DotorMaster
#1 joder, meneo y me encuentro esto. Menudo bajón.
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menéame