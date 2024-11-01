edición general
La ley de Heisenberg en la evaluación de los exámenes y la carrera académica

En la mítica serie Breaking Bad, Walter White era un profesor de química de secundaria mal valorado por sus estudiantes. Su apodo, “Heisenberg”, hace referencia al físico alemán Werner Heisenberg, premio Nobel, conocido por su trabajo en física cuántica y su Principio de Incertidumbre. Walt adopta este alias para ocultar su identidad en el mundo del crimen, donde todo es incierto y desconocido, al igual que el principio de incertidumbre. Esta regla puede trasladarse a los métodos que se diseñan para medir/evaluar cualquier proceso.

comentarios
#1 abogado_del_diablo
No es principio de incertidumbre, es principio de indeterminación:
www.youtube.com/watch?v=I5ZPAKJz1ks
0 K 6
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Es lo mismo: es.wikipedia.org/wiki/Relación_de_indeterminación_de_Heisenberg

En mecánica cuántica, la relación de indeterminación de Heisenberg o principio de incertidumbre establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas observables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria.
0 K 14
#3 ombresaco *
hace poco descubrí las leyes de goodhart y de campbell, pues es un artículo muy grande que se resume en esas dos leyes, para quien tenga curiosdad:
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Goodhart
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Campbell

No se me había ocurrido relacionarlas con el principio de incertidumbre

www.reddit.com/r/mathmemes/comments/1bn9jpg/goodharts_law/?tl=es-es
0 K 11

