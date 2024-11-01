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La Ley de Biotecnología es la oportunidad de Europa para liderar [ENG]

Europa ha decidido que la biotecnología es estratégica, y hace bien en hacerlo. Pero la brecha es llamativa. Solo el 7% del capital riesgo mundial en biotecnología sanitaria llega a la UE. En la última década, las empresas de biotecnología sanitaria de Estados Unidos recibieron 219.000 millones de euros; las europeas, 25.000 millones.¹ Eso no es solo un déficit de competitividad. Cuando Europa depende de la producción fuera de sus fronteras para medicamentos críticos, eso es una vulnerabilidad estratégica.

| etiquetas: ley , biotecnología , europa
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1 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
#1 Pitchford
A ver si se ponen en marcha las recomendaciones del informe Draghi, asumiendo que haya acertado, porque al paso que vamos la UE no va a liderar ningún sector tecnológico nuevo.
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menéame