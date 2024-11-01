·
5
meneos
27
clics
Las lesiones por bicicletas eléctricas son una carga enorme, afirman cirujanos del Royal London Hospital [eng]
Los cirujanos afirman que están viendo un número creciente de lesiones causadas por las bicicletas eléctricas, tanto en ciclistas como en peatones, como Frida, de seis años.
#1
ewok
Sin leerlo, me imagino que falta mucha educación vial.
1
K
23
#5
Albarkas
#1
Y sentido común.
1
K
23
#12
Gry
En el 2024 los accidentes de bicicleta bajaron un 6% en el Reino Unido, el informe no discrimina entre las eléctricas y las de tracción animal.
www.gov.uk/government/statistics/reported-road-casualties-in-great-bri
¿Si los accidentes de bicicleta son una carga enorme entonces los de coche que son, un cataclismo?
0
K
17
#2
mente_en_desarrollo
¿Qué lesiones provocan las bicicletas eléctricas que no las bicicletas "de tracción animal?
Lo digo porque lo suyo sería hablar de "bicicletas" en general ¿no?
0
K
12
#6
Gadfly
#2
no, las bicilcetas electricas son mucho mas rapidas
1
K
18
#7
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#2
Supongo que pesarán más, pero suponiendo que pesan lo mismo. El que no pesa lo mismo es el animal que va sobre ella, así mucha población con sobrepeso se apunta a eso de patinetes/bicicletas eléctricas que no hay que mover un dedo. Y por tanto, al aumento del número de usuarios de usos vehículos de falsa tracción animal, se suma las masa potencial de sus fofisanos usuarios.
1
K
28
#10
Torrezzno
#2
Lo dice en el articulo, se debe a que van a mayor velocidad por la asistencia del motor. Casi seguro que el peso extra no ayuda
1
K
29
#11
Don_Pixote
#2
el usuario medio va follado
Y la abuela que iría sudando en una subida con una bicicleta normal, va tranquilamente adelantando a los demás.
Vivo por los nórdicos y abundan.
Al final es tener más cabeza y precaución.
1
K
20
#8
Cuchifrito
Debe ser muy difícil recopilar los datos para hacer un análisis serio, habrá que preguntar la impresión de algún cirujano de un hospital concreto a ver si me da un titular llamativo.
0
K
10
#3
pedrobotero
La llega a llenar???, con esa carga enorme digo
0
K
10
#4
Torrezzno
#3
es difícil traducir "massive burden"
0
K
17
#9
Gadfly
eso tb, porque de repente la gente se ha encontrado con vehiculos que peuden circular a velocidades de ciclomotor sin tener necesidad de ninguna licencia o permiso
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
