Las lesiones por bicicletas eléctricas son una carga enorme, afirman cirujanos del Royal London Hospital [eng]

Los cirujanos afirman que están viendo un número creciente de lesiones causadas por las bicicletas eléctricas, tanto en ciclistas como en peatones, como Frida, de seis años.

ewok #1 ewok
Sin leerlo, me imagino que falta mucha educación vial.
#5 Albarkas
#1 Y sentido común.
Gry #12 Gry
En el 2024 los accidentes de bicicleta bajaron un 6% en el Reino Unido, el informe no discrimina entre las eléctricas y las de tracción animal.

www.gov.uk/government/statistics/reported-road-casualties-in-great-bri

¿Si los accidentes de bicicleta son una carga enorme entonces los de coche que son, un cataclismo?  media
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
¿Qué lesiones provocan las bicicletas eléctricas que no las bicicletas "de tracción animal?

Lo digo porque lo suyo sería hablar de "bicicletas" en general ¿no?
Gadfly #6 Gadfly
#2 no, las bicilcetas electricas son mucho mas rapidas
#7 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 Supongo que pesarán más, pero suponiendo que pesan lo mismo. El que no pesa lo mismo es el animal que va sobre ella, así mucha población con sobrepeso se apunta a eso de patinetes/bicicletas eléctricas que no hay que mover un dedo. Y por tanto, al aumento del número de usuarios de usos vehículos de falsa tracción animal, se suma las masa potencial de sus fofisanos usuarios. :coletas:
Torrezzno #10 Torrezzno
#2
Lo dice en el articulo, se debe a que van a mayor velocidad por la asistencia del motor. Casi seguro que el peso extra no ayuda
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#2 el usuario medio va follado
Y la abuela que iría sudando en una subida con una bicicleta normal, va tranquilamente adelantando a los demás.

Vivo por los nórdicos y abundan.
Al final es tener más cabeza y precaución.
#8 Cuchifrito
Debe ser muy difícil recopilar los datos para hacer un análisis serio, habrá que preguntar la impresión de algún cirujano de un hospital concreto a ver si me da un titular llamativo.
pedrobotero #3 pedrobotero
La llega a llenar???, con esa carga enorme digo
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 es difícil traducir "massive burden"
Gadfly #9 Gadfly
eso tb, porque de repente la gente se ha encontrado con vehiculos que peuden circular a velocidades de ciclomotor sin tener necesidad de ninguna licencia o permiso
