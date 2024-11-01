edición general
5 meneos
10 clics
Leopoldo López pide una intervención de EEUU contra el Cártel de los Soles en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

Leopoldo López pide una intervención de EEUU contra el Cártel de los Soles en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

El Cártel de los Soles: la supuesta red criminal encabezada por Maduro que sirve de pretexto para los ataques de EEUU. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha reclamado abiertamente una intervención militar de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles en Venezuela, un escenario que considera "absolutamente legítimo" teniendo en cuenta el "golpe de Estado" que, en su opinión, perpetró el presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

| etiquetas: leopoldo lópez , pide intervencion ee.uu , contra el cartel de los soles
4 1 1 K 43 cultura
15 comentarios
4 1 1 K 43 cultura
Comentarios destacados:      
emmett_brown #1 emmett_brown *
Vendepatrias. Traidores. Malnacidos.

Gente que vendería a su madre por una gota de poder, aunque hundieran a su país en la destrucción y en la servidumbre.
12 K 155
sotillo #10 sotillo
#1 Gusanera, robaron el dinero de los venezolanos para irse a otro país y pedir que los bombardeen y desde sus nuevas oficinas en Madrid para especular con la vivienda, ratas
5 K 69
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Del grupo de refugiados parásitos que viven en Madrid, Leopoldo López, Lilian Tintori y Edmundo González.
6 K 75
Variable #4 Variable
Si alguien pide una intervención extranjera en su propio país es un traidor a la patria. No hay más.
6 K 74
#2 perej *
A ver si lo entiendo: como Maduro dió un golpe de estado, se entiende que USA pueda matar gente, supuestamente venezolana y traficante de drogas, sin pruebas ni juicio, sólo porque van en barca cerca de militares USA.
Vaya nivel moral y qué demostración de que la justicia no existe para ellos. Todo se justifica con el poder.
¡Imagínate este tipo con poder real,
guau
4 K 49
rob #5 rob
#2 Te lo explico mejor:
Como EE.UU. dice que Maduro dió un golpe de estado, se entiende que USA pueda matar gente, supuestamente venezolana y traficante de drogas, sin pruebas ni juicio, sólo porque van en barca cerca de militares USA.
Vaya nivel moral y qué demostración de que la justicia no existe para ellos. Todo se justifica con el poder.
3 K 52
XtrMnIO #6 XtrMnIO
A éste malnacido le da igual que los gringos arrasen su país, con tal de seguir manteniendo su lujoso tren de vida.
3 K 48
Antipalancas21 #9 Antipalancas21 *
#6 De ese tren de vida lujoso con chalet incluido, de donde sacan la pasta ?.
0 K 20
#11 Zeremiel
Voy a decirlo claro porque me parecería increíble ser el único que piensa así y quiero saber si estoy solo en esto.

A este tipo de escoria que prefiere ver a su pais sometido a una potencia extranjera antes que con independencia hay que matarlos, estoy harto de aparentar moderación y buenos modales, mientras este tipo de gente exista y tenga altavoz va a ser imposible escapar de las dinámicas imperialistas, hay que acabar con ellos antes de que nos vendan a todos.
3 K 34
Wir0s #7 Wir0s
Tienes un puto narcoestado como no se ha visto en décadas en México con carteles con putos ejércitos privados, tienes países que producen el 90% de la coca del mundo, pero el problema es Venezuela? Claro claro claro....
1 K 21
Asimismov #14 Asimismov
Veo que estáis conociendo a la derecha venezolana. No me extraña que allí no sean capaces de hacer una oposición mínimamente democrática.
1 K 15
#15 BurraPeideira_
Las gruppies de Pedro Sánchez seguro que ya no se acuerdan de que reconoció a Guán Juaidó como presidente legítimo de Venezuela.
1 K 14
#8 Leon_Bocanegra
Y cuando acaben con el cartel de los soles que se vengan a mi finca que tengo una invasión de gamusinos y elfos del bosque, se pelean entre ellos. Que alguien haga algo.
0 K 9
Bhuvaya #12 Bhuvaya
Y aquí otro militar venezolano en el exilio justidicando y llamando a la invasión contra su propia gente. Basura infecta.

youtu.be/KM3oy7-RELo?si=tKX0ky5GZKSmEuwk
0 K 7
#13 akyrna
Supongo yo que hay otras cosas legtimas que se pueden hacer con un traidor.
0 K 6

menéame