Leopoldo López pide una intervención de EEUU contra el Cártel de los Soles en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

El Cártel de los Soles: la supuesta red criminal encabezada por Maduro que sirve de pretexto para los ataques de EEUU. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha reclamado abiertamente una intervención militar de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles en Venezuela, un escenario que considera "absolutamente legítimo" teniendo en cuenta el "golpe de Estado" que, en su opinión, perpetró el presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.