Leopoldo López pide una intervención de EEUU contra el Cártel de los Soles en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

El Cártel de los Soles: la supuesta red criminal encabezada por Maduro que sirve de pretexto para los ataques de EEUU. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha reclamado abiertamente una intervención militar de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles en Venezuela, un escenario que considera "absolutamente legítimo" teniendo en cuenta el "golpe de Estado" que, en su opinión, perpetró el presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.
Gente que vendería a su madre por una gota de poder, aunque hundieran a su país en la destrucción y en la servidumbre.
Vaya nivel moral y qué demostración de que la justicia no existe para ellos. Todo se justifica con el poder.
¡Imagínate este tipo con poder real,
guau
Como EE.UU. dice que Maduro dió un golpe de estado, se entiende que USA pueda matar gente, supuestamente venezolana y traficante de drogas, sin pruebas ni juicio, sólo porque van en barca cerca de militares USA.
A este tipo de escoria que prefiere ver a su pais sometido a una potencia extranjera antes que con independencia hay que matarlos, estoy harto de aparentar moderación y buenos modales, mientras este tipo de gente exista y tenga altavoz va a ser imposible escapar de las dinámicas imperialistas, hay que acabar con ellos antes de que nos vendan a todos.
