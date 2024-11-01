edición general
León XIV lamenta los "ataques continuos" en Ucrania que "cada vez tienen consecuencias más graves para los civiles

El Papa ha lamentado los "ataques continuos" en Ucrania que "cada vez tienen consecuencias más graves para los civiles" y que "alarga esta fractura entre los pueblos y aleja una paz justa".

#1 Feliberto
Coño que teníamos papa, ni me acordaba ya.
makinavaja #4 makinavaja
#1 Ni tú ni nadie... xD xD
cocolisto #3 cocolisto
Otro papa tuerto. No le hace caso ni dios.
Pertinax #2 Pertinax
Otro NAFO sionista multicuentas.
