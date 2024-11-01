edición general
7 meneos
97 clics
Lemures Indri-Indri cantando en sincronía [LEM]

Lemures Indri-Indri cantando en sincronía [LEM]  

Un lemur africano de la especie Indri cantando en sincronía con otros congéneres.

| etiquetas: lemur , indri , cancion
6 1 0 K 97 OYOYOY
3 comentarios
6 1 0 K 97 OYOYOY
ChatGPT #1 ChatGPT
Debo tener bastante atrofiado el oído, sincronía no aprecio
1 K 20
Asimismov #3 Asimismov
OYOYOY
0 K 12
ronko #2 ronko
Faltan el rey Julien, Maurice y Mort. Yo quiero marcha, marcha ...
0 K 7

menéame