7
meneos
97
clics
Lemures Indri-Indri cantando en sincronía [LEM]
Un lemur africano de la especie Indri cantando en sincronía con otros congéneres.
|
etiquetas
:
lemur
,
indri
,
cancion
#1
ChatGPT
Debo tener bastante atrofiado el oído, sincronía no aprecio
1
K
20
#3
Asimismov
OYOYOY
0
K
12
#2
ronko
Faltan el rey Julien, Maurice y Mort. Yo quiero marcha, marcha ...
0
K
7
