Leire Díez niega haber vendido información al Sabadell: "Jamás se pidió dinero, decirlo es un delito"

Leire Díez y Javier Pérez Dolset habrían ofrecido vender información al Banco Sabadell contra el BBVA para que la utilizara en su defensa ante la OPA, una operación que finalmente no salió adelante.

tdgwho
No se pidió, fue el sabadell el que la ofreció.

Sandilo
Supongo que nadie esperaría que lo reconociese.
oceanon3d
A mi lo que me interesa de "la fontanera" es la parte del Coronel Balas ... porque los hechos le están dando razones cada día.
oceanon3d
