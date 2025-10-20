·
11807
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
5893
clics
Engañabobos
4472
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
3320
clics
Nuevo bonus por entropía
2662
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
más votadas
589
Robert De Niro: "Stephen Miller es el Goebbels del gabinete de Trump. Es un nazi, sí, lo es, y además es judío. Debería avergonzarse de sí mismo." [ENG]
556
Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones
265
La ruina de la mayor universidad de España: la Complutense ya no puede ni pagar las nóminas a menos que logre un crédito
594
Ayuso recurre al Supremo para mantener ocultas las cuentas de Madrid Network, que recibió 80 millones de dinero público
424
El presidente de Hazte Oír pierde la cabeza contra Iglesias y Montero: “Terrorista y pederasta”
2
meneos
24
clics
Leire Díez niega haber vendido información al Sabadell: "Jamás se pidió dinero, decirlo es un delito"
Leire Díez y Javier Pérez Dolset habrían ofrecido vender información al Banco Sabadell contra el BBVA para que la utilizara en su defensa ante la OPA, una operación que finalmente no salió adelante.
etiquetas
leyre diez
sabadell
bbva
opa
4 comentarios
compartir
#1
tdgwho
No se pidió, fue el sabadell el que la ofreció.
1
K
21
#2
Sandilo
Supongo que nadie esperaría que lo reconociese.
1
K
17
#3
oceanon3d
A mi lo que me interesa de "la fontanera" es la parte del Coronel Balas ... porque los hechos le están dando razones cada día.
0
K
8
#4
oceanon3d
*
Comentario duplicado
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
