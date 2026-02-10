Los legisladores de Michigan se oponen a la amenaza de Trump de bloquear la apertura del puente entre Estados Unidos y Canadá (ENG)

La senadora Elissa Slotkin, demócrata por Michigan, escribió en X que el puente es un «proyecto de infraestructura increíblemente importante para Michigan» y que «la amenaza de Trump esta noche de hundirlo es terrible para la economía de nuestro estado». Advirtió que descartar el proyecto tendrá repercusiones importantes, como «mayores costos para las empresas de Michigan, cadenas de suministro menos seguras y, en última instancia, menos puestos de trabajo».