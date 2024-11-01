Un legislador del movimiento MAGA resta importancia al escándalo de Kash Patel: «He visto a muchos chicos beber y divertirse» (Eng)

El diputado republicano de Georgia Rich McCormick defiende al director del FBI ante las acusaciones de consumo excesivo de alcohol: «Mientras no afecte negativamente a su trabajo, por mí está bien»
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Lo más increíble es que están tan cegatos que a más mirar para otro lado cuando responsables de gobierno acaban en escándalos de drogas alcohol, bulos etc... más se hunde el país, mas se hunde la confianza hacia eeuu dentro y fuera del país de mierda.
No lo ven, no pueden verlo, están muy centrados en no sacar la lengua del ano de su amo trump y sus acólitos y así ... paso a paso, se hunde el país. Así que gracias y a ver si os vais a la puta mierda ya de una vez y nos hacéis un favor al planeta.