edición general
4 meneos
8 clics
Un legislador del movimiento MAGA resta importancia al escándalo de Kash Patel: «He visto a muchos chicos beber y divertirse» (Eng)

Un legislador del movimiento MAGA resta importancia al escándalo de Kash Patel: «He visto a muchos chicos beber y divertirse» (Eng)

El diputado republicano de Georgia Rich McCormick defiende al director del FBI ante las acusaciones de consumo excesivo de alcohol: «Mientras no afecte negativamente a su trabajo, por mí está bien»

| etiquetas: eeuu , maga , trump , fbi , borracho , rich mccormick , kash patel
4 0 0 K 49 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 49 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
Pero esos chicos no estaban al mando del FBI
0 K 20
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pues esos chicos tienen que aprender que no es necesario divertirse para beber.
0 K 12
#3 Bravok1 *
Me parece más que genial el comentario de subnormal del diputado republicano, seguid así por favor. Cómo argumento político...bueno...cualquier niño de 5 años, tendría más decoro y mostraría más responsabilidad.

Lo más increíble es que están tan cegatos que a más mirar para otro lado cuando responsables de gobierno acaban en escándalos de drogas alcohol, bulos etc... más se hunde el país, mas se hunde la confianza hacia eeuu dentro y fuera del país de mierda.

No lo ven, no pueden verlo, están muy centrados en no sacar la lengua del ano de su amo trump y sus acólitos y así ... paso a paso, se hunde el país. Así que gracias y a ver si os vais a la puta mierda ya de una vez y nos hacéis un favor al planeta.
0 K 7

menéame