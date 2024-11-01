edición general
1 meneos
17 clics

La Legión despide este lunes en Almería al contingente de más de 800 militares que partirá este mes a Eslovaquia

El contingente, formado por unidades pertenecientes a la Brigada de la Legión y otras pertenecientes al Ejército de Tierra, se ha instruido durante las últimas semanas en la sede de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II así como en Granada o en Centro de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza) como parte de su preparación operativa previa al despliegue en Eslovaquia. La formación de esta quinta rotación ha permitido el desarrollo de ejercicios de instrucción y adiestramiento en combate urbano con apoyo de sistemas aéreos no tripulados, el empleo d

| etiquetas: eslovaquia , despliegue , legión , f-e svk
1 0 0 K 17 actualidad
6 comentarios
1 0 0 K 17 actualidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Me queda cerca, así que me presento voluntaria para dar la bienvenida a esos aguerridos mocetones.
1 K 26
alcama #5 alcama
#1 El puesto de la cabra ya la tienen cubierto
0 K 6
#2 AlexGuevara
A la cabra también le pagamos el vuelo?
0 K 7
#3 Khanbaliq
Ya han hecho su agosto los vendedores de costo, ahora vienen las vacas flacas.
0 K 7
Spirito #4 Spirito *
Lo digo de todo corazón, que disfruten lo que puedan ese viaje, casi que en plan turístico porque, no, de ningún modo serán atacados por Rusia... a menos que los zumbaos de los dirigentes de la UE y OTAN decidan usarlos para sus corruptelas.

No obstante, allá donde vayan, Honor* y Gloria a la Legión Española. :hug:

* Y cuando digo Honor digo que un legionario muere y mata frente a un enemigo armado pero jamás mata a un niño, ni a una mujer ni a nadie desarmado...
0 K 7
Pejeta #6 Pejeta
¿Que van hacer allí?
0 K 6

menéame