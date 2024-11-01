·
11
meneos
31
clics
Leer ya no sirve para hacerte rico… pero sí para que no te engañen
Leer ya no sirve para hacerte rico, pero sí para que no te engañen.
etiquetas
leer
libros
experiencia vital
9
2
0
K
119
cultura
9 comentarios
#2
pitercio
A ver, te resumo, lee tú también.
8
K
111
#7
cajadecartonmojada
*
#2
Como le decían al actor: "¡lee, Van Cleef!"
m.youtube.com/watch?v=AE9o21MdIyw
1
K
23
#3
Jointhouse_Blues
¿Creéis que la afición de los tiranos por las quemas de libros puede tener alguna relación con esto?
1
K
24
#8
NubisMusic
*
#3
Sí, en el vídeo lo comenta. Un pueblo aborregado es más dócil, y leer te hace preguntar, pensar... y no interesa. Así que a la hoguera con ello.
0
K
12
#6
robustiano
Para la cuadrilla pepesuno-voxemita...
0
K
14
#9
Marisadoro
Leer ya no sirve para hacerte rico....
Alguien miente...
0
K
12
#4
maoma
si lees El Monje Que Vendió Su Ferrari, sí
0
K
12
#5
Cuñado
#4
En novela gráfica:
0
K
11
#1
manolo_tenaza
Si no lees corres el riesgo de convertirte en comunista. Y a partir de los 30 si no te has rehabilitado ya eres enfermo crónico, no hay nada que hacer
1
K
-9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
Alguien miente...