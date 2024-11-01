edición general
2 meneos
5 clics
Leer como acto de rebeldía: la red clandestina de jóvenes que desafiaron la censura franquista

Leer como acto de rebeldía: la red clandestina de jóvenes que desafiaron la censura franquista

Durante la dictadura, miles de ejemplares vetados cruzaron las fronteras en secreto hasta llegar a una generación dispuesta a arriesgarlo todo por acceder a “ideas prohibidas”.

| etiquetas: literatura , franquismo
2 0 0 K 29 cultura
1 comentarios
2 0 0 K 29 cultura
reivaj01 #1 reivaj01
Muy interesante.
Tengo una vecina que siempre habla de las reuniones "clandestinas" que tenían ella y sus amigos cada vez que llegaba a sus manos algún libro nuevo.
Ahora lo cuenta como una aventura, pero tuvo que ser terrible vivir en aquella época. En USA, y pronto aquí también, lo sabremos.
0 K 11

menéame