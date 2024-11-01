Lee esto o quédate atrás

Durante los últimos cinco meses, nuestro equipo ha estado llevando a cabo un experimento: construir y lanzar una beta interna de un producto de software con 0 líneas de código escritas a mano. El producto cuenta con usuarios internos diarios y alpha testers externos...todo el código (lógica de la aplicación, pruebas, configuración de CI, documentación, observabilidad y herramientas internas) ha sido escrito por Codex. Estimamos que hemos construido esto en aprox. una décima parte del tiempo que nos habría llevado escribir el código a mano.