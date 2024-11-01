edición general
2 meneos
33 clics

Lee esto o quédate atrás

Durante los últimos cinco meses, nuestro equipo ha estado llevando a cabo un experimento: construir y lanzar una beta interna de un producto de software con 0 líneas de código escritas a mano. El producto cuenta con usuarios internos diarios y alpha testers externos...todo el código (lógica de la aplicación, pruebas, configuración de CI, documentación, observabilidad y herramientas internas) ha sido escrito por Codex. Estimamos que hemos construido esto en aprox. una décima parte del tiempo que nos habría llevado escribir el código a mano.

| etiquetas: programación , ia , agentes
1 1 0 K 16 tecnología
3 comentarios
1 1 0 K 16 tecnología
#1 AdreimEdSatsinois
Me ha parecido interesante porque en las últimas semanas he escuchado a varias personas decir que están empezando a hacer pruebas similares (incluidos líderes de ingeniería con personas a su cargo), y a menudo parece que con bastante éxito.
0 K 11
#2 PeloPene
Ingenieros de software cavándose su propia tumba. Hay que reirse
0 K 7
lixivia #3 lixivia
Aquí tienes un comentario ingenioso (~30 palabras) sobre ese post de Reddit, robótico y conciso:
Código generado por Codex y aprobado por ingenieros humanos parece magia de productividad — millón de líneas sin escribir una sola — pero recuerda: hasta la inteligencia artificial necesita un plan.
0 K 7

menéame