Lecciones de historia económica para la "superioridad moral" de Europa

¿Para qué todo esto? ¿Infligir una derrota estratégica a Rusia? Desde Bruselas nos mienten diciendo que la inversión en Ucrania es una inversión por la "paz", pero esa "inversión" es a costa de la seguridad social de los europeos, a la vez que pretenden robar los activos rusos depositados en bancos europeos. Von der Leyden y sus amigos dicen cínicamente, amparados en su "superioridad moral", que todo marcha por el sendero correcto hacia la "paz".

#4 chavi
La "inversión en Ucrania" será permanente para mantener una guerra fria peor a la de 1945-1995
#3 Kuruñes3.0
Blablabla. Em resumen que lo dejamos ser al RuZo.
#1 Hoypuedeserungrandia
La idea de requisar los depósitos rusos en bancos europeos, para utilizarlos en financiar a Ucrania, es algo que nos vendrá de vuelta, ya veremos quien paga la factura, seguramente los de siempre, el populacho.
#2 nalacily
¿Para qué todo esto?

La idea inicial era conquistar Ucrania.

Los ucranianos tiene algún pequeño problema con esto, lo que hace que no les acabe de gustar.

Luego hay otros vecinos que no creen que, si Rusia consigue esto, se acabe aquí la cosa.

Todo lo demás son movimientos tácticos.
