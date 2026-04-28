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La lección gallega de la inmigración

"Los gallegos emigrados sufrieron el mismo látigo de los tópicos étnicos y de clase, reduccionistas e hirientes, que se aplica ahora a las nuevas colectividades inmigrantes"

| etiquetas: migraciones , galicia , memoria
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#1 Murciegalo
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