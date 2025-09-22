LeBron James: «Kobe Bryant decía ‘quitad el cu… de en medio, los voy a destrozar’, no había tácticas, tardé cinco años en saberlo»

LeBron James se ha permitido bromear sobre su patrimonio después de que el presentador le recordara que Google lo cifra en 1.200 millones de dólares. «Google es una mentira. Eso está mal. Es muchísimo menos. Tengo apenas unos miles en mi cuenta», dice entre risas. Y, acto seguido, se mofa: «Todo lo que llevo es gratis. La camiseta, gratis. El pantalón, gratis. El sombrero, gratis. El anillo de bodas con la inscripción ‘mi reina’, gratis. Forever King, gratis. Yo no tengo dinero, estoy en bancarrota, baby». Consciente de la fuerza mediática qu