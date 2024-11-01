El ‘lawfare’ muestra su cara más amarga a un año de las generales

Los casos no caen sueltos. Se acumulan. Se pisan unos a otros. Y a veces acaban componiendo una fotografía demasiado nítida. Kitchen vuelve a señalar a la cúpula del PP trece años después. El informe de la UCO sobre el novio de Ayuso sigue sin llegar. Montoro continúa atrapado en una instrucción interminable. Peinado procesa a Begoña Gómez en pleno tiempo político. Y el fiscal general recurre al Constitucional una condena que la propia Fiscalía considera lesiva para derechos básicos. La imagen de conjunto tiene nombre.
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Si estamos así es, en parte ,porque medios como El Plural se sumaron con alegría al lawfare mientras los perseguidos eran otros. Es de imbéciles de remate creer que mientras los perjudicados fuesen otros, ellos (el PSOE) estarían a salvo de una derecha que ha decidido que… » ver todo el comentario