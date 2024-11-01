edición general
Lavrov denuncia que Trump busca controlar la “energía global” y sus corredores geoeconómicos, por Alfredo Jalife-Rahme

El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, reveló a TV BRICS la decepción de Rusia ante el cambio de actitud del presidente de Estados Unidos. Lavrov dijo que Trump parece haber abandonado el “espíritu de Anchorage” para dedicarse a tratar de acaparar las fuentes energéticas del mundo. Pero Moscú podría estar malinterpretando las acciones de Washington. La estrategia del subsecretario de la Guerra, Elbridge Colby, parece un poco diferente ya que apunta a cortar el acceso de los rivales de Estados Unidos a los recursos energéticos.

Veelicus #1 Veelicus
Lo comente en otro hilo.
Primero fue Venezuela, la guyana ya la tienen controlada.
Ahora van a por Iran, el resto de paises productores de paises de la zona ya las tienen controladas.
Y despues sera Rusia si es que pueden.
El objetivo es que el dolar no se derrumbe y con ello la economia americana e impedir el crecimiento de China
