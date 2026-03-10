Lavar los huevos, una práctica tan frecuente como equivocada

Los huevos son uno de los alimentos más completos a nivel nutricional. Especialmente equipados para albergar, proteger y ayudar a crecer a un embrión hasta que esté listo para eclosionar, contienen todo lo que necesitará para formarse, lo que los convierte en un producto especialmente útil desde el punto de vista de una alimentación saludable, ya que nos permiten incorporar a nuestras comidas todos los aminoácidos esenciales que requiere nuestro cuerpo, así como proteínas, vitaminas, colina y biotina.