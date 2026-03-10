edición general
5 meneos
30 clics

Lavar los huevos, una práctica tan frecuente como equivocada

Los huevos son uno de los alimentos más completos a nivel nutricional. Especialmente equipados para albergar, proteger y ayudar a crecer a un embrión hasta que esté listo para eclosionar, contienen todo lo que necesitará para formarse, lo que los convierte en un producto especialmente útil desde el punto de vista de una alimentación saludable, ya que nos permiten incorporar a nuestras comidas todos los aminoácidos esenciales que requiere nuestro cuerpo, así como proteínas, vitaminas, colina y biotina.

| etiquetas: nunca , lavar , los , huevos
4 1 0 K 61 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es que mi mujer dicen que huelen.
5 K 64
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 también huele el chorizo y no lo lavas
2 K 42
#5 flixter
#2 yo me lavo tanto unos como el otro :troll:
1 K 13
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Yo me ducho cada día...
0 K 9
#6 Becarista
Yo todavía no he aprendido a ducharme sin que se mojen...
0 K 9
#4 oscarcr80
Como sea pero cocinados.

Rocky hizo mucho daño al hacer creer que beber un huevo crudo era saludable. Tu estómago no lo podrá procesar.
0 K 8

menéame