El largo ocaso de la Yakuza en Japón: «No están muertos, pero sí moribundos»

Con sus cifras de reclutas en mínimos históricos, sus actividades ampliamente restringidas y la expansión de nuevos grupos criminales que se organizan en internet, la Yakuza japonesa parece tener sus días contados. «No están muertos, pero sí moribundos», asegura a EFE la socióloga Martina Baradel, profesora asociada en la Universidad de Nagoya que ha hecho del estudio de estas tradicionales familias criminales su carrera.