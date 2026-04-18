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El largo ocaso de la Yakuza en Japón: «No están muertos, pero sí moribundos»

El largo ocaso de la Yakuza en Japón: «No están muertos, pero sí moribundos»

Con sus cifras de reclutas en mínimos históricos, sus actividades ampliamente restringidas y la expansión de nuevos grupos criminales que se organizan en internet, la Yakuza japonesa parece tener sus días contados. «No están muertos, pero sí moribundos», asegura a EFE la socióloga Martina Baradel, profesora asociada en la Universidad de Nagoya que ha hecho del estudio de estas tradicionales familias criminales su carrera.

| etiquetas: japón , yakuza , mafia
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6 comentarios
7 2 1 K 80 actualidad
Pertinax #2 Pertinax
@KoLoRo si me muestras de cual es duplicada descarto gustosamente.
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Connect #4 Connect *
#1 Edit (me he liado)
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#6 fremen11
No estaban muertos, estaban de parranda......
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#3 ctm2000j
para qué ser mafiosos si pueden hacer empresarios y seguir haciendo el mal?
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Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 O politicos, que esa es la primera division
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menéame