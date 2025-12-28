La larga sombra del hijo único: China paga con una crisis demográfica su mayor experimento social

La política del hijo único ha cambiado las actitudes hacia la maternidad y la paternidad y “ha distorsionado los valores morales sobre la vida”. “Tener un solo hijo o no tener hijos se ha convertido en la norma social”. La implementación de la política del hijo único condujo a “numerosas historias de terror”, y ha marcado profundamente al país. Pero no solo para mal: “puede ayudar a explicar la elevada tasa de ahorro de los hogares urbanos chinos y el extraordinario aumento del nivel de estudios superiores”. También ha dado lugar a una generación de mujeres más independientes.