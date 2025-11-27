Lanzamiento de la Soyuz MS-28 con graves daños en la rampa PU-6

Horas después del lanzamiento se supo que la rampa PU-6 del Área 31 sufrió graves daños durante el despegue de la Soyuz MS-28. En concreto, la plataforma móvil que se despliega bajo el cohete para acceder a la parte inferior del mismo se desprendió y cayó por el foso de la rampa. Esta plataforma, formalmente denominada ‘cabina’ móvil 8U216, sirve para inspeccionar la parte inferior del cohete y, entre otras funciones, permite la colocación de las grandes «cerillas» que sirven como sistema de encendido de los motores.