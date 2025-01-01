edición general
Un lanzamiento de dildos interrumpe por cuarta vez en pocos días un partido de la WNBA en plena lucha salarial de las jugadoras

La máxima categoría del baloncesto en Estados Unidos ha visto cómo se interrumpía un partido por el lanzamiento de dildos a las jugadoras. Es la cuarta vez que sucede en poco más de una semana. La última vez, esta madrugada, en el partido entre las Chicago Sky y Atlanta Dream, que terminó con un resultado de 65-86. Una investigación del medio deportivo The Athletic concluyó que detrás de esta misógina 'moda' de lanzamiento de dildos en la WNBA estaría un grupo vinculado a una memecoin, un tipo de criptoactivos, llamado Green Dildo Coin. Según

