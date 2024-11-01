Lanzamiento del Comité Internacional de la Conferencia Antifascista y por la Soberanía de los Pueblos que se celebrará en Porto Alegre del 26 al 29 de marzo de 2026

Este viernes 28 de noviembre de 2025 tuvo lugar el lanzamiento del Comité Internacional de la Conferencia Antifascista y por la Soberanía de los Pueblos, que se celebrará del 26 al 29 de marzo de 2026 en Porto Alegre. La reunión virtual, dirigida por el Comité brasileño desde la capital del Estado de Rio Grande do Sul, reunió a más de 80 compañeros de diferentes partes del mundo, entre ellos el historiador belga Eric Toussaint, figura destacada del movimiento altermundialista y promotor directo de la Conferencia.