edición general
7 meneos
6 clics
Lanzamiento del Comité Internacional de la Conferencia Antifascista y por la Soberanía de los Pueblos que se celebrará en Porto Alegre del 26 al 29 de marzo de 2026

Lanzamiento del Comité Internacional de la Conferencia Antifascista y por la Soberanía de los Pueblos que se celebrará en Porto Alegre del 26 al 29 de marzo de 2026

Este viernes 28 de noviembre de 2025 tuvo lugar el lanzamiento del Comité Internacional de la Conferencia Antifascista y por la Soberanía de los Pueblos, que se celebrará del 26 al 29 de marzo de 2026 en Porto Alegre. La reunión virtual, dirigida por el Comité brasileño desde la capital del Estado de Rio Grande do Sul, reunió a más de 80 compañeros de diferentes partes del mundo, entre ellos el historiador belga Eric Toussaint, figura destacada del movimiento altermundialista y promotor directo de la Conferencia.

| etiquetas: antifascismo
7 0 0 K 78 politica
3 comentarios
7 0 0 K 78 politica
#2 guillersk
:troll: unidad y izquierda en la misma frase :-D :-D :-D
1 K 27
#3 Leon_Bocanegra
#2 Si, y da gusto verlo. Lo que no da tanto gusto ver en la misma frase es una "y" seguida de una "i".
1 K 30
rogerius #1 rogerius
Del artículo: Carles Viera, de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), en Cataluña, destacó que la celebración de la Conferencia «no solo es oportuna y deseable, sino absolutamente necesaria e indispensable … la globalización capitalista ha dado lugar, entre otras consecuencias, a un proceso de globalización del fascismo. Un capitalismo y un fascismo cada vez más militarizados y agresivos. Palestina es un caso extremo y trágico de esta dinámica; y la mayoría de las democracias liberales no

…   » ver todo el comentario
0 K 18

menéame