Landtrek: los nuevos 4x4 del Ejército que generan desconfianza

El Ejército de Tierra acaba de adjudicar un nuevo contrato de 100 nuevos Vehículos Militares Todoterrenos Tácticos (VMTT) Landtrek por 8,78 millones de euros. El pedido se engloba dentro del acuerdo marco que el Ministerio de Defensa firmó para la fabricación de 4.500 de estos todoterrenos 4x4, que no generan mucha confianza entre los militares pero que están llamados a sustituir al fallido Aníbal.