·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11102
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
6949
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
11623
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
7712
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
5873
clics
Nunca más ¿para todos?
más votadas
662
Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel
581
Urtasun defiende retirar a España de Eurovisión si Israel participa: "Si no logramos expulsarla, habrá que tomar medidas"
340
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
566
La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos
498
Sánchez anuncia una ley para imponer el embargo de armas a Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
133
clics
El lamento de George Cukor sobre el gran problema de José Luis López Vázquez: "Sería el número uno del mundo"
El legendario director de Hollywood lamentó que José Luis López Vázquez no hubiese perfeccionado su inglés para desarrollar una carrera más internacional.
|
etiquetas
:
idiomas
,
inglés
,
cine
16
4
0
K
127
ocio
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
4
0
K
127
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
luckyy
Lástima que no nombre "una pareja distinta" de Forqué, adelantadísima a su tiempo
2
K
30
#2
Uda
Mi actor favorito!!!!!
1
K
17
#4
Albarkas
Las sueeeeee caaaasssss
0
K
11
#5
Malinke
Sí él no quiso, así está bien.
«Yo soy manchego acérrimo, no hay manera. Me ofrecieron de todo, sí, pero yo soy un poco como el árbol, allá donde crece, se realiza, y no tengo mayores aspiraciones".’»
0
K
11
#3
xyria
Gran actor con papeles memorables.
0
K
9
#6
Macnulti_reencarnado
Fernando Galindo,...
0
K
7
#7
elsnons
#6
un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo....
1
K
17
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
«Yo soy manchego acérrimo, no hay manera. Me ofrecieron de todo, sí, pero yo soy un poco como el árbol, allá donde crece, se realiza, y no tengo mayores aspiraciones".’»