El lamento de George Cukor sobre el gran problema de José Luis López Vázquez: "Sería el número uno del mundo"

El legendario director de Hollywood lamentó que José Luis López Vázquez no hubiese perfeccionado su inglés para desarrollar una carrera más internacional.

#1 luckyy
Lástima que no nombre "una pareja distinta" de Forqué, adelantadísima a su tiempo
Uda #2 Uda
Mi actor favorito!!!!!
#4 Albarkas
Las sueeeeee caaaasssss
Malinke #5 Malinke
Sí él no quiso, así está bien.

«Yo soy manchego acérrimo, no hay manera. Me ofrecieron de todo, sí, pero yo soy un poco como el árbol, allá donde crece, se realiza, y no tengo mayores aspiraciones".’»
xyria #3 xyria
Gran actor con papeles memorables.
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Fernando Galindo,...
elsnons #7 elsnons
#6 un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo....
