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*Lamento Boliviano* - Enanitos Verdes

*Lamento Boliviano* - Enanitos Verdes

Los Enanitos Verdes no han tenido la culpa de no ser aventureros musicales o virtuosos de sus instrumentos…

| etiquetas: enanitos verdes , lamento boliviano , felipe staiti
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2 comentarios
6 1 0 K 70 cultura
Meneanauta #1 Meneanauta
En memoria de Felipe Staiti D.E.P.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
#1 Pos no los conocía. Gracias, todo un descubrimiento para mi.
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