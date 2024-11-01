edición general
LaLiga pide a una web ajena al pirateo que solicite a su CDN el bloqueo de una IP compartida: vuelve el debate sobre bloqueos indiscriminados

Una carta remitida por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) a un medio digital español solicita que este pida a su proveedor CDN (Cloudflare) “evitar de forma inmediata compartir desde la misma dirección IP páginas o recursos web” desde los que se facilitaría acceso ilícito a sus contenidos. La comunicación —fechada el 29 de septiembre de 2025— identifica la IP 188.114.96.5 (anycast de Cloudflare) y añade que LaLiga requerirá a los ISP el bloqueo de “aquellas direcciones IP donde se alojan páginas web que violan nuestros derechos”,..

| etiquetas: laligagate , laliga , pirateo , cdn , bloqueos , cloudflare , ips , derechos
5 comentarios
#2 ombresaco
Propongo cortar internet del todo... o incluso la electricidad de todo el pais cada vez que haya alguna competición deportiva
Elektr0 #3 Elektr0
#2 No des ideas que lo terminan haciendo de verdad porque aquí el fútbol tiene demasiado poder.
Cehona #5 Cehona
#3 Al menos el Basket esta fuera de la liga.
Y más cuando Dazn les ha dado una patada.
reivaj01 #4 reivaj01
#2 Eres muy permisivo, ¿No serás un pirata de esos?
Te arreglo la frase:
Propongo cortar internet del todo... o incluso la electricidad de todo el pais cada vez que haya alguna competición deportiva algo
#1 Hoypuedeserungrandia
A estos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional les importa una mierda el futbol, lo que prima es el dinero y si ven fugas de dinero por cualquier resquicio en eso centran todo sus recursos, las monedas son lo mas importante y el pollino de Tebas en ello esta.
