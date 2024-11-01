LaLiga pide a una web ajena al pirateo que solicite a su CDN el bloqueo de una IP compartida: vuelve el debate sobre bloqueos indiscriminados

Una carta remitida por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) a un medio digital español solicita que este pida a su proveedor CDN (Cloudflare) “evitar de forma inmediata compartir desde la misma dirección IP páginas o recursos web” desde los que se facilitaría acceso ilícito a sus contenidos. La comunicación —fechada el 29 de septiembre de 2025— identifica la IP 188.114.96.5 (anycast de Cloudflare) y añade que LaLiga requerirá a los ISP el bloqueo de “aquellas direcciones IP donde se alojan páginas web que violan nuestros derechos”,..