Laicismo, memoria y democracia (Europa Laica)

El fin de semana del 26 al 28 de septiembre tuvieron lugar en Pau (Francia) los XIV Encuentros transfronterizos de la memoria histórica, democrática y antifascista, con el título de “Internacionalismo, solidaridad, laicismo”. En dichas jornadas se puso en evidencia, entre otras cosas, el papel fundamental de la Iglesia católica (la institución, su jerarquía y una gran parte de la feligresía) en el golpe contra la II República española, en la represión franquista y en los 40 años de dictadura.

España es actualmente un estado confesional en la práctica gracias a los preconstitucionales acuerdos con la santa sede que mantuvieron practicamente todos sus privilegios de la dictadura nacionalcatólica franquista.

Un estado laico es irrenunciable si queremos una verdadera democracia.
Parece que nuestro problema con las religiones no el el velo ,sino el expolio de las inmatriculaciones,el dinero del estado,el acoso a homosexuales,abortistas y la pederastia entre otros.
