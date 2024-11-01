Laicismo, memoria y democracia (Europa Laica)

El fin de semana del 26 al 28 de septiembre tuvieron lugar en Pau (Francia) los XIV Encuentros transfronterizos de la memoria histórica, democrática y antifascista, con el título de “Internacionalismo, solidaridad, laicismo”. En dichas jornadas se puso en evidencia, entre otras cosas, el papel fundamental de la Iglesia católica (la institución, su jerarquía y una gran parte de la feligresía) en el golpe contra la II República española, en la represión franquista y en los 40 años de dictadura.