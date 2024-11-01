Lady Madrid: Kristýna, la gran fan checa del pop rock español

Checa de nacimiento y madrileña por elección, Kristýna Horská descubrió en el pop rock español —con Leiva como primer flechazo— un ritmo vital que la ayudó a vencer su bloqueo con el idioma y la llevó a vivir un Erasmus de cinco meses que le cambió la vida. Durante ese período, priorizó conciertos y discos incluso por encima de la comodidad cotidiana, llegando a pasar frío o a comer lo mínimo con tal de seguir alimentando esa pasión. Desde entonces volvió a Madrid más de veinte veces, no como turista sino por la música: no se pierde conciertos,