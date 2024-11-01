edición general
Los ladrones de cuerpos (Jack Finney, 1955)

Jack Finney no fue el primero que imaginó formas de vida extraterrestres que invaden silenciosamente nuestra sociedad controlando a sus miembros o mimetizando sus formas y asumiendo sus identidades. La idea ya la había expuesto, por ejemplo, Robert A Heinlein en “Amos de Títeres” (1953) (...) todavía antes que ellos, John W.Campbell escribió “¿Quién Anda Ahí?” (1937), relato fundamental y pionero de la paranoia biológica (...) Lo que sí presentó por primera vez Finney fue el inquietante concepto de seres pseudohumanoides gestados en vainas

2 comentarios
Pacman #1 Pacman
Que miedo me daba la película de las vainas de pequeño.

Y Amos de Títeres siempre me ha parecido muy inquietante.
Elbaronrojo #2 Elbaronrojo
El mejor.  media
