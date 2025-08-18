edición general
8 meneos
83 clics
El ladrón que creyó hacerse invisible con jugo de limón y dio origen al efecto Dunning-Kruger

El ladrón que creyó hacerse invisible con jugo de limón y dio origen al efecto Dunning-Kruger

En enero de 1995, McArthur Wheeler y un cómplice perpetraron el asalto a dos bancos en Pittsburgh, Estados Unidos. El hombre no se cubrió el rostro ni tomó precauciones para pasar desapercibido, a pesar de que las cámaras de seguridad registraban la escena. Tras su detención, la policía le explicó que había sido reconocido gracias a las grabaciones. Sorprendido, afirmó que se había aplicado jugo de limón en la cara porque creía que esto lo haría invisible ante las cámaras.

| etiquetas: dunning , kruger , incompetencia , sesgo cognitivo , anosognosia , política
7 1 0 K 75 cultura
3 comentarios
7 1 0 K 75 cultura
#2 kreator
remega duplicada, repetida cada pocos meses...
0 K 12
DrEvil #1 DrEvil
Una anécdota graciosa, que explica una verdad profunda xD
0 K 8

menéame