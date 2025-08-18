El ladrón que creyó hacerse invisible con jugo de limón y dio origen al efecto Dunning-Kruger

En enero de 1995, McArthur Wheeler y un cómplice perpetraron el asalto a dos bancos en Pittsburgh, Estados Unidos. El hombre no se cubrió el rostro ni tomó precauciones para pasar desapercibido, a pesar de que las cámaras de seguridad registraban la escena. Tras su detención, la policía le explicó que había sido reconocido gracias a las grabaciones. Sorprendido, afirmó que se había aplicado jugo de limón en la cara porque creía que esto lo haría invisible ante las cámaras.