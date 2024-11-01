edición general
El lado oscuro de la Navidad: ¿por qué en estas fechas se amplifican las tensiones?

Cada diciembre vuelve a nuestras pantallas el Grinch, ese personaje verde, gruñón y atrincherado en su montaña. Observa desde lejos cómo el resto del mundo se deja llevar por luces, villancicos y entusiasmo colectivo. Nos recuerda que la Navidad no despierta las mismas emociones en todas las personas. Y que, bajo la superficie de una época idealizada que se nos muestra como luminosa, también aparecen tensiones, incomodidades y comportamientos poco amables.

navidad , tensiones
JackNorte #1 JackNorte *
Que te suban el precio de las cosas , que tengas que aguantar a gente que no quieres ver en todo el año, por obligacion, y que encima sea obligatorio estar felices, estes en la situacion que estes.

Porque eso podria amplificar las tensiones xD

Pero creo que afectaria a cualquier epoca del año si se aplicaaran esos factores. xD
Don_Pixote #2 Don_Pixote
como crio son magicas, pero cuando creces te das cuenta porque a tus padres les daba tanta pereza estas reuniones familiares :-D
