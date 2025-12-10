El laboratorio señalado por la presunta fuga de la peste porcina africana estaba en obras

Los trabajos de construcción pueden facilitar los escapes, como ocurrió con el virus de la fiebre aftosa en Reino Unido, pero todas las hipótesis siguen abiertas. El virólogo Xavier Abad lanzó una advertencia en sus redes sociales el 14 de noviembre. “Los accidentes en laboratorios o en instalaciones que manejan patógenos existen”, alertó Abad, jefe de la unidad de biocontención del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA). El laboratorio ha optado por la opacidad absoluta. Ni siquiera confirma que lleva tres meses en obras.