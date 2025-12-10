edición general
9 meneos
30 clics
El laboratorio señalado por la presunta fuga de la peste porcina africana estaba en obras

El laboratorio señalado por la presunta fuga de la peste porcina africana estaba en obras

Los trabajos de construcción pueden facilitar los escapes, como ocurrió con el virus de la fiebre aftosa en Reino Unido, pero todas las hipótesis siguen abiertas. El virólogo Xavier Abad lanzó una advertencia en sus redes sociales el 14 de noviembre. “Los accidentes en laboratorios o en instalaciones que manejan patógenos existen”, alertó Abad, jefe de la unidad de biocontención del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA). El laboratorio ha optado por la opacidad absoluta. Ni siquiera confirma que lleva tres meses en obras.

| etiquetas: peste porcina , ppa , laboratorio , obras , barcelona
7 2 1 K 68 actualidad
7 comentarios
7 2 1 K 68 actualidad
#2 Pitchford
Un tío agradable el Abad éste:

Uno de los seis miembros del comité es el propio Xavier Abad, el jefe de la Unidad de Biocontención del CReSA. El virólogo es una figura controvertida, por sus furibundas opiniones en redes sociales. En 2020 pidió públicamente disculpas tras insultar repetidamente a diversos políticos no independentistas y afirmar que España es un país de “borrachos y violentos”, “de burros iletrados y analfabetos” y “un hongo tóxico y parásito que ha irritado la piel catalana durante decenios”.
5 K 72
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Pepe Gotera y Otilio
1 K 36
camvalf #6 camvalf
Veis conspiracionistas con al final si que es cierto que la bacteria salio del laboratorio en el bocata de uno de los albañiles...
0 K 11
crob #4 crob *
Hay un poco de articulo en el sensacionalismo, no?
la intro del artículo habla de la probabilidad que se haya escapado.
Dos tercios de las supuestas declaraciones del director, sobre algo que no compete, hace 5 años...
El pais.com distribuye jamón?
0 K 11
#5 Pitchford
#4 Supongo que este señor tan majo tendrá muchos amigos..
1 K 20
crob #7 crob *
#5 pues supongo, porque por mi experiencia así funciona la España de la que se queja (con desatino, visceralidad y amiguismos) y de la que forma parte. Por lo que se ve, sin saberlo y con fenomenal representatividad
0 K 11
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Era un pangolín.
0 K 9

menéame