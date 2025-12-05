edición general
El laboratorio de Bellaterra experimentaba con el virus de la peste porcina africana cuando apareció el primer jabalí infectado a cientos de metros

El laboratorio de Bellaterra experimentaba con el virus de la peste porcina africana cuando apareció el primer jabalí infectado a cientos de metros

Documentos enviados a la Comisión Nacional de Bioseguridad confirman al menos dos ensayos a finales de noviembre, uno de ellos con una cepa similar a la del brote. El laboratorio señalado por la presunta fuga del virus de la peste porcina africana en la provincia de Barcelona tenía planificados al menos dos experimentos con el patógeno en los mismos días en los que apareció el primer jabalí infectado a cientos de metros de la instalación, según los documentos de la Comisión Nacional de Bioseguridad analizados por EL PAÍS.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Todas las hipótesis siguen abiertas, pero la Generalitat de Cataluña, de la que depende el laboratorio, se enfrenta a un escenario explosivo, incluso con acusaciones directas de entidades ganaderas. “La Generalitat nunca reconocerá que el virus de la peste porcina africana que infectó jabalíes se escapó de su laboratorio.
tul #2 tul
#1 escapo? o lo sacaron?
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Eso nunca lo sabremos, habrá que tapar como sea ese desliz, le costaría mucho a la Genaralitat en denuncias de ganaderos.
#12 beltraneja
#4 No encuentro noticias de granjas contaminadas. Ya hay cerdos infectados o de momento es todo fauna salvaje?
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#12 Si hay alguna, no te preocupes no lo vamos a saber, solo de cerdos salvajes para exterminarlos como van a hacer en CYL
woody_alien #23 woody_alien
#2 Si salió de ahí pueden haber sido dos cosas: estupidez o maldad.

- Estupidez: Dejar los residuos biológicos en contenedores exteriores, es zona boscosa y cualquier agujero en el vallado (si lo hay) puede permitir a los jabalís hurgar en las basuras, contagiándose.
- Maldad: La empresa contratada para la destrucción de los residuos biológicos los ha retirado del laboratorio y se ha desecho de ellos en uno de los cientos de vertederos ilegales que hay en esa zona (son cientos de caminos y pistas forestales en un bosque denso con miles de rincones y vericuetos).
nemeame #13 nemeame
#2 Lo sacaron a pasear sin correa y luego pasan estas cosas
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#13 Es que los políticos piden salir a la calle a hacer sus necesidades
Deviance #26 Deviance
#1 Siendo así, mi opinión de cuñado palillo en boca y brazo apoyado en la barra del bar; creo que se puede aplicar "la navaja de Ocham" perfectamente.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
pues no hace mucho mira que habia chanzas y puteos a los chinos :popcorn:
HeilHynkel #5 HeilHynkel
¿Ya no son murciélagos chinos o virus rusos? Vaya por dios, menuda desilusión se van a llevar Pozí, Suputapluma y demás gandalla.
celyo #14 celyo
#5 pues depende lo que estires las historias.
Connel COVID también se habló de maniobras del ejercito americano en zona china y que por ahí entró.
TripleXXX #20 TripleXXX
#14 En China siguen hablando de los famosos juegos militares
HeilHynkel #21 HeilHynkel
#14

Huy, yo me quedé en el murciélago con AliOli.
devilinside #7 devilinside
#5 Bueno, por dar ideas, siempre se puede decir que los rusos sobornaron a alguien del laboratorio para contagiar a los jabalíes
#6 angar300
A ver si el "bocadillo" que comenzó todo era uno de los experimentos... : saber si jamón infectado con el virus era comestible...
bacilo #8 bacilo
Blanco y en botella
Lenari #10 Lenari *
#8 Pues leche fresca del mercadona :-D
Veelicus #9 Veelicus
pero luego la desinformacion solo viene de rusia...
es.euronews.com/salud/2025/12/05/espana-culpa-a-rusia-de-la-propagacio
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#9 No es eso precisamente lo que pone en la noticia. Un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) identifica como responsable a Rusia de la propagación de la peste porcina africana (PPA) en la UE. El brote ha contagiado ya a 13 países europeos y, por primera vez desde 1994, se detecta en jabalíes en España, con 13 casos.
#15 perej
#11 pues el titular señala al laboratorio.
Como es muro de pago, no lo sabré...
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#15 Se puede leer perfectamente cambiando el modo lectura, casi todos los navegadores mas usados lo permiten.
#19 perej
#17 supongo, pero no es mi caso, y me gusta mi privacidad del duckduckgo.
Quizá hago mal.
Antipalancas21 #24 Antipalancas21
#19 Yo también uso el plugin para Firefox de duckduckgo
LoboAsustado #25 LoboAsustado
La casualidad....  media
