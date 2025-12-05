El laboratorio de Bellaterra experimentaba con el virus de la peste porcina africana cuando apareció el primer jabalí infectado a cientos de metros

Documentos enviados a la Comisión Nacional de Bioseguridad confirman al menos dos ensayos a finales de noviembre, uno de ellos con una cepa similar a la del brote. El laboratorio señalado por la presunta fuga del virus de la peste porcina africana en la provincia de Barcelona tenía planificados al menos dos experimentos con el patógeno en los mismos días en los que apareció el primer jabalí infectado a cientos de metros de la instalación, según los documentos de la Comisión Nacional de Bioseguridad analizados por EL PAÍS.